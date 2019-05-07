جريمة تهز إسبانيا .. مغربي متورط في 30 جريمة يقتل عشيقته بتسع طعنات!

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن شرطة الجارة الشمالية تبحث عن مغربي يشتبه في أنه قتل صديقته الإسبانية بتسع طعنات، حيث عثرت فرق الإنقاذ على جثتها نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت ذات المصادر، أن المشتبه فيه، يرجح أنه سافر إلى المغرب قبل وصول شرطة الإسبانية إلى جثة الضحية، حيث قدرت أن جريمة القتل وقعت يوم الثلاثاء الماضي أو صباح الأربعاء، فيما لم تتوصل مصالح الأمن إلى الجثة إلا يوم السبت الماضي، بعد إبلاغ عائلة الضحية عن اختفائها وعدم ذهابها لعملها على مدى أيام.

وتضيف ذات المصادر، أن المشتبه فيه المغربي، يحمل ملفا يضم ثلاثين ملفا قضائيا، جلها متعلقة بالضرب والجرح، من بينها محاولة قتل سنة 2009، فيما تم توقيفه آخر مرة في شهر فبراير الماضي، بسبب عراك له مع شريكته، التي تعرضت للقتل.

وتقول ذات المصادر، إن ضحية الجريمة البشعة تدعى جوانا، تعمل طباخة وتبلغ من العمر 47 سنة، فيما يبلغ المشتبه فيه الرئيسي في القضية، 42 عاما.