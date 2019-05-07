وفاة فنان مغربي في أول يوم من رمضان

فقد الفنان المغربي طارق الخالدي، صباح اليوم الثلاثاء، الأول من شهر رمضان، والده الفنان المسرحي، مصطفى الخالدي.

وكشف الفنان مصطفى حقيق خبر وفاة والد الخالدي، عبر تدوينة “فايسبوكية” كتب فيها: “والد الفنان المغربي طارق الخالدي في ذمة الله.. رحل عنا بصمت الفنان المغربي المسرحي مصطفى الخالدي.. الله يواليه برحمة الله ويرحم جميع موتى المسلمين.”

ويبدو أن الفنان مصطفى حقيق وقع له خلط، أثناء كتابة تدوينته، إذ دون والد” طارق البخاري”، بدلا من طارق الخالدي، ما جعل بعضا يظن أن والد الفنان طارق البخاري هو من رحل إلى دار البقاء، لكن في الحقيقة أن خبر الموت يخص مصطفى خالدي، والد الفنان طارق الخالدي.