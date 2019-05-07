في وداع مؤثر.. دييغو غودين يعلن انتهاء رحلته مع أتليتيكو مدريد

في تصريح مؤثر، أعلن الأروغواياني دييغو غودين، مدافع فريق أتليتيكو مدريد الإسباني، رسميا، انتهاء رحلته مع الفريق هذا الموسم، بعد انتهاء العقد الذي يربطه مع النادي، في آخر شهر يونيو المقبل.

وفي ندوة صحفية عقدها، صباح اليوم الثلاثاء، ظهر غودين، والدموع تغالبه، وهو يلقي آخر كلمات الوداع على أنصار النادي، وقد صرح قائلا: ” “أشعر ببعض التوتر وبشكل أكبر كثيرًا عما أكون عليه قبل أي مباراة، لكني تواصلت مع الجميع هنا لإبلاغكم أن هذه أيامي الأخيرة في النادي”.

ومن المرتقب أن يخلف رحيل غودين عن النادي، فراغا كبيرا في الخط الخلفي للفريق، خاصة بعد رحيل المدافع الآخر، لوكاس هيرنانديز، إلى بايرن ميونخ الألماني، مع انتهاء الموسم الحالي.

جدير ذكره أن غودين (33 عامًا)، خاض مع أتلتيكو مدريد 387 مباراة منذ انضمامه من فياريال سنة 2010، وأحرز 27 هدفا، تبقى أشهرها هدف حسم لقب الدوري الإسباني في شباك برشلونة عام 2014.