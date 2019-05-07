الناصرة: وقفة احتجاجية رافضة للعنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ظاهرة العنف المنتشرة في المدينة، وذلك في أعقاب مقتل توفيق زهر، وهو في الخمسينيات من عمره، ظهر أمس الإثنين، جرّاء جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة الناصرة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف، داعين الجهات المسؤولة إلى تحمل المسؤولية تجاه الارتفاع المقلق في نسب الجريمة وانتشار السلاح فيما تتقاعس السلطات عن تقديم القيام في واجبها بضبط المجرمين ومحاكمتهم.

وتجمع المشاركون في التظاهرة أمام مركز القديس أنطون في الناصرة. فيما يتم انتظار وصول جثمان ضحية جريمة القتل، زهر، وسط أنباء عن تأخير في تسريح الجثة من معهد الطب الشرعي في "أبو كبير".

وفيما أصدرت الشرطة الإسرائيلية أمرًا بحظر النشر حول تفاصيل جريمة القتل أو البيانات التي تتعلق بهوية المشتبه بهم، أمرت كذلك، اليوم الثلاثاء، إغلاق المخبز الذي وقعت أمامه جريمة القتل، وذلك لمدة 30 يومًا، تبدأ اليوم وتستمر حتى الخامس من حزيران/ يونيو المقبل.

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ومن المقرر أن ينطلق موكب تشييع جثمان زهر مساء اليوم، وسط دعوات إلى أوسع مشاركة في التشييع، حتى تتحول الجنازة إلى رسالة احتجاج ضد الجريمة والقتلة.

وقتل زهر، ظهر أمس الإثنين، برصاص ملثم أطلقه صوب محل تجاري في الشارع الرئيسي (بولس السادس) قرب منطقة ديانا، ما أدى إلى مقتل زهر وإصابة آخر؛ وتُشير معلومات أولية إلى أن القتيل، لم يكن هو المستهدف في جريمة إطلاق النار، وإنما تواجده في المكان لحظة إطلاق الرصاص كان محض صدفة.

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