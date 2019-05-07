بتريد | السينابتيك وأنضف زبالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتعاون الرابر الأردني "السينابتيك" مع ثنائي المامبل راب الفلسطيني الحيفاوي أنضف زبالي (عتمي وسلامي). يصرّ ثنائيّ "أنضف زبالي" على استخدام تقنية المامبل راب، أو الراب غير المفهوم، الذي يعتمد على النطق غير الواضح باللهجة الفلسطينية الحيفاوية في جميع أغانيهم. كلمات الأغنية مش عارف هي شو بتريد مش عم عارف افهم منها شي أنا ضايع في الترانزليشن ليش ما تفرجيني عالطريق صرلي كمن يوم فش ضو أصحى كمل نوم هاد الفلم مطولو خايف أنام قبل ختمتو وبكفي تشدي وأنا ارخي بديش العب، معاكي، بقلبي بنقدر نحكي إذا حبيتي متقوليش انو الماضي أنا فش عندي حيطان معك أنا فش عندي حيطة معك ماشي والخريطة معك بس علي ممكن تركني إني أدير بالي على النار إني أكون ظهر شو ما صار مع إني إلك راخي متقيسيش على غيركي Salameh : Advertisements سلامة العنزي دايما لابس احلا كنزي ايديك عن كنزي بوكسات على وجهك اسرح من رمشي مش غادر امشي سكران فا وصتلي تكسي زتتلك غمزي بعرف حالي راح اكل فنسي انظف زبالي عالعافي انا سلامي كان ببين ضرسك لو كنت عارف اني بغاني؟ سمعت بتغني عنسوان عنجد عندك هالأدي؟ حلي ذانك بشو عم تسمع عشان بحبش احكي كنتش بعتبر حالي شخص عندو قلي بارد بس دنيا سقعة وانا تارك المكيف داير هاد معناه اني بالأرض وإجري وصلات ساقف عم بقبض عنجاح ليوم وبدفع على فشل مبارح إعذريني،شو حكتي مش فاهمك صرت منيح عشان غنيت مع سيناپتيك؟ توقعتش تسمعها مني اه؟ متفاجئ؟ عم بحكي بخبص بالحكي ابن خالتي؟مش فاهم؟ درس خلص من شي ساعتين ابن خالتي،أسف

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