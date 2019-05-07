مصر: الحكم بإعدام 15 شخصا والمؤبد لـ17 آخرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤول قضائي مصري إن محكمة النقض المصرية أيدت، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 13 متهما في قضية "تنظيم أجناد مصر"، والسجن المؤبد لـ17 متهما والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 7 سنوات لـ7 متهمين، وذلك بعد إدانتهم بـ"استهداف وقتل رجال الشرطة، وتهديد الأمن والسلم العام".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 7 كانون الأول/ ديسمبر بهذه الأحكام.

ودانت المحكمة المتهمين بـ"تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية، وتلقي تدريبات خارج البلاد. وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من نهاية 2013 حتى أيار/ مايو 2015".

وفي نيسان/ إبريل 2015، أعلنت الداخلية المصرية مقتل همام محمد مؤسس هذا التنظيم الذي عرف عنه مهاجمة الأمن بالعبوات الناسفة.

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وكان محمد من أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يخوض حربا ضد الأمن المصري في شمالي سيناء، ثم انشق عنه عام 2013 وأسس تنظيم "أجناد مصر".

ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013، شنت السلطات الأمنية حملة قمع واعتقالات واسعة لمؤيديه، نتج عنها سجن الآلاف وإعدام العشرات.

ومنذ بداية العام 2019، نفذ حكم الإعدام بحق 15 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها "فرانس برس".