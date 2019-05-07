الحرس الثوري: لدينا القدرة الكافية على توجيه رد قوي وحاسم بحال أي اعتداء محتمل

وأضاف "أننا لدينا القدرة الكافية على توجيه رد قوي وحاسم في حال أي إعتداء محتمل"، لافتاً إلى أن "دخول أمريكا ساحة المواجهة مع إيران لن يوصلها إلى أي نتيجة".
وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني "نؤكد أننا سائرون في طريقنا ولن نغير سياساتنا"، مشدداً على أن أي تحرك أمريكي سيكون فاشلاً".
وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي أكد، الأيام الماضية، أن الولايات المتحدة أرسلت مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل “بقوة شديدة”.
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