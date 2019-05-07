موسكو: اسقاط 27 صاروخا أطلقها مسلحون على قاعدة حميميم في سوريا

اعلنت روسيا، الثلاثاء، عن اسقاط 27 صاروخا أطلقها مسلحون على قاعدة حميميم في سوريا. وقال مركز المصالحة الروسي بحسب "سبوتنيك"، إن "منظومتي "بانتسير-إم" و"تور-إم1" تسقط صواريخ أطلقها مسلحون وعددها 27 على قاعدة حميميم في سوريا".



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