الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بالحصبة في أوروبا

وقالت المنظمة في بيان "إذا لم يكن التعامل مع التفشي شاملا وفي الوقت الملائم فسوف يشق الفيروس طريقه نحو المزيد من الجيوب للأفراد المهددين وقد يمتد إلى بلدان أخرى داخل وخارج المنطقة".
واستكملت "يتعين استغلال كل الفرص لتطعيم الأطفال والمراهقين والبالغين المعرضين للإصابة".
والحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو يسبب العمى أو الصمم أو تلف المخ.
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