الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بالحصبة في أوروبا

وبلغ عدد الوفيات، بحسب المنظمة، 13 حالة ضمن 34300 حالة إصابة في 42 دولة في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية حيث أدى الفيروس لحالات وفاة في أوكرانيا التي تشهد تفش للمرض وكذلك في رومانيا وألبانيا. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات التفشي قد تواصل الانتشار.

وقالت المنظمة في بيان "إذا لم يكن التعامل مع التفشي شاملا وفي الوقت الملائم فسوف يشق الفيروس طريقه نحو المزيد من الجيوب للأفراد المهددين وقد يمتد إلى بلدان أخرى داخل وخارج المنطقة".



واستكملت "يتعين استغلال كل الفرص لتطعيم الأطفال والمراهقين والبالغين المعرضين للإصابة".

والحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو يسبب العمى أو الصمم أو تلف المخ.