برلماني ليبي عقب أسر طيار مرتزق: سنلاحق السراج دوليا

توعد عضو مجلس النواب الليبي زايد هدية رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالملاحقة القانونية محليا ودوليا.

وقال هدية، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إنه لم يستغرب حيال ما حدث اليوم من إلقاء القبض على طيار برتغالي مرتزق يدعى جيمي أليس، عقب إسقاط طائرته بالقرب من منطقة الهيرة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالبرهان على أن السراج أصبح يشارك في قتل الشعب الليبي، ومتورطا في قصف الأحياء والسكان الآمنين في هذا الشهر الفضيل.



وأضاف هدية أن السراج هو المتورط الأول والأخير في قتل أبناء الشعب الليبي واستجلاب المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، وهي جريمة في حق الوطن، قائلا: "على المجتمع الدولي الذي فرض على الشعب الليبي فايز السراج أن يراجع نفسه، وعلى السراج الرحيل وحفظ ماء وجهه، ونحن لن نتركه وسنقوم بملاحقته وتقديمه للمحاكمات المحلية والدولية، كما سنقدم مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم التي ارتكبها ضد شعبنا، فالآن أصبح الأمر جللا وواضحا للمجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وعليها جميعا التحرك الآن للوقوف مع القوات المسلحة العربية".

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وتمكنت دفاعات الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، من إسقاط طائرة تتبع مليشيات طرابلس، الثلاثاء، خلال تحليقها في منطقة الهيرة بضواحي العاصمة، قبل إلقاء القبض على طيارها الأجنبي.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن الكتيبة 21 صاعقة التابعة للجيش الليبي نجحت في إسقاط الطائرة التابعة لمليشيات مصراتة، خلال تحليقها فوق منطقة الهيرة، مؤكدا أن الطائرة كانت تستعد لشن غارات على مواقع للجيش الليبي في ضواحي طرابلس.



