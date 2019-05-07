انت الان تتابع تركيا ترد على التحذير الأمريكي بشأن غاز المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صزرة أرشيفية

ردت تركيا، اليوم الاثنين، على التحذير الذي وجّهته لها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، واصفة إياه بـ"غير الواقعي"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وعبرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أمس الأحد، عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، كما وجه الاتحاد الأوروبي طلبا مماثلا إلى تركيا.? وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "إن بيان الخارجية الأمريكية بتاريخ الخامس من مايو والمتعلق بنشاطات التنقيب لتركيا في منطقتها للجرف القاري غير واقعية".

وجاء في البيان أن الخارجية التركية أوضحت أن أنقرة لا تعترف باتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين الحكومة القبرصية ودول اخرى مجاورة في البحر المتوسط، كما أن لها حقوقها في منطقتها للجرف القاري. وتابع البيان التركي "وبالتالي فإن محاولات أطراف ثالثة الحلول مكان المحاكم الدولية لترسيم الحدود البحرية غير مقبولة". وبعد

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