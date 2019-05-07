الإمارات: قطر فاقمت الخلاف بين البلدين

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية، إن قطر فاقمت الأزمة التي بدأت قبل عامين أسفرت عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودول خليجية.

وخلال جلسة استماع عقدت في لاهاي، أكدت أبو ظبي أن الدوحة تبث أكاذيب ضد الإمارات.

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وفي يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لتمويلها الإرهاب ودعم إيران.

بدورها، ناشدت الإمارات، محكمة العدل الدولية في مارس اتخاذ إجراء ضد قطر، متهمةً إياها بـ”عرقلة جهودها” لمساعدة المواطنين القطريين.

وقالت حصة عبد الله أحمد العتيبة سفيرة الإمارات لدى هولندا، الثلاثاء، إن قطر تواصل تعقيد النزاع.

وأضافت أمام القضاة أن قطر لا تسعى حقًا إلى حماية مواطنيها من أي تمييز عنصري مزعوم، مشيرة إلى أن الدوحة تسعى للحصول على مساعدة من المحكمة للطلب من الإمارات إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك من دون أن تضطر قطر إلى إنهاء دعمها للإرهاب.