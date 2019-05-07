الان تتابع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يلتقي رئيس جمعية مجلس علماء باكستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، اليوم الثلاثاء، رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية بإسلام آباد. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يلتقي رئيس جمعية مجلس علماء باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.