شكرا لقرائتكم إيران ستبلغ الدول الخمس بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت طهران، اليوم الثلاثاء، إنها ستبلغ الدول الخمس بقرار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. وقال الإعلام الرسمي الإيراني إن الرئيس حسن روحاني سيبعث برسالة تؤكد تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووي.

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