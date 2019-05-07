ميليشيا الحوثي تقايض مساعدات رمضانية بحضور دورات طائفية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن مليشيا الحوثي منعت توزيع مساعدات إغاثية رمضانية على المواطنين، مقدمة من منظمات دولية، مشترطة عليهم حضور دوراتها الثقافية لتوزيع المواد الغذائية.
سكان محليون قالوا إن مليشيا الحوثي في منطقة الحشيشية بمديرية شعوب، تشترط لتوزيع سلال غذائية على المواطنين حضورهم دورات ثقافية خاصة.
وأكدوا أن مليشيا الحوثي تقيم دورات ثقافية في منزل القيادي الحوثي المدعو بـ"السقاف" في المنطقة ذاتها.
في السياق أكدت المصادر أن مليشيا الحوثي وزعت الأسبوع الماضي سللا غذائية مقدمة من منظمات دولية في مدرسة 30 نوفمبر في منطقة هبرة بمديرية شعوب، وخصصتها للموالين لها فقط.
وذكرت المصادر أن الموالين للمليشيا يقومون ببيع المعونات الغذائية في نفس الشارع لتجار، بينما هناك آلاف الأسر في العاصمة صنعاء في أمس الحاجة لهذه المعونات.
يذكر أن الدورات الطائفية التي تكثفها المليشيات مع دخول شهر رمضان تزرع فيها فكرا طائفيا يزعزع المجتمع ويجذر الفكر الطائفي المتطرف.
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