مسيرة نسائية في بوينوس أيرس تكريما للذكرى المئوية لمولد إيفيتا

اسماء السيد - بوينوس ايرس: شاركت مئة امرأة في الأرجنتين في مسيرة نظّمت الاثنين في وسط بوينوس أيرس للاحتفال بالذكرى المئوية لمولد إيفا بيرون الزوجة الشهيرة للرئيس خوان بيرون، مرتديات ملابس مستوحاة من أسلوبها.

واكتست هذه المبادرة طابعا "أرستقراطيا-سياسيا"، على حدّ تعبير القيّمين عليها، وهي نظّمت لتكريم ذكرى إيفا بيرون الملقّبة بإيفيتا والمولودة في 7 أيار/مايو 1919 وهي زوجة خوان بيرون الذي تولّى رئاسة الأرجنتين بين 1945 و1955 ثمّ من 1973 إلى 1974.

وتندرج هذه المسيرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقام لإحياء ذكرى إيفيتا.

وارتدت النساء ملابس مستوحاة من الأزياء الأكثر شهرة لإيفا بيرون وتجمّعن حول مسلّة بوينوس أيرس، وهي نصب شهير في العاصمة، لينطلقن باتجاه مقرّ وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

Advertisements

ففي هذا الموقع بالتحديد، دعا حوالى مليوني شخص إيفيتا في 22 آب/أغسطس 1951 إلى الترّشح لمنصب نائب الرئيس. وبعد تسعة أيام، أعلنت الأخيرة عبر الأثير عدولها عن هذه الخطوة بضغط من الجيش إثر إصابتها بسرطان أودى بحياتها سنة 1952 عن 33 عاما.

ولفّت المشاركات في هذه المسيرة وشاحا أخضر حول معاصمهن كرمز للنضال من أجل تشريع الإجهاض في الأرجنتين. وتضمّنت هذه المسيرة شعارات مناوئة للرئيس اليميني الحالي مارويسيو ماكري.

وسمح للنساء بالتصويت في الأرجنتين سنة 1947 بضغط من إيفا بيرون التي حملت الأوراق النقدية بقيمة 100 بيزوس صورتها، حتّى لو توقّفت الحكومة الحالية عن طبعها.

