لافروف وبومبيو يجتمعان في سوتشي يوم 14 مايو

اسماء السيد - نصر المجالي: أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يستبعد استقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته يوم 14 مايو الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي مايك بومبيو، يستعدان لإجراء محادثات في سوتشي يوم 14 مايو الجاري.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الخارجية الروسية أن لافروف التقى نظيره بومبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجلس القطب الشمالي المنعقد في فنلندا، واتفقا على إجراء محادثات بينهما في مدينة سوتشي الروسية.

وأجرى لافروف، أمس الاثنين، عند وصوله إلى روفانييمي، الفنلندية، لقاءً مع بومبيو، استمر حوالي الساعة ووصف وزير الخارجية الروسي المحادثة مع نظيره الأميركي بأنها جيدة وبناءة.

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استقبال بوتين

وإلى ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي: "من المقرر إجراء مباحثات بين بومبيو ولافروف، وقد أدلت وزارة الخارجية الروسية بالفعل ببيان بهذا الشأن. هذا هو الشيء الرئيسي لدى بومبيو في سوتشي. ولا نستبعد أن يستقبل الرئيس الروسي بومبيو عقب مباحثات وزيري الخارجية".

وحول ما إذا كان يمكن اعتبار لقاء لافروف وبومبيو في سوتشي تحضيرا لاجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترمب، وعما إذا كان يخطط لمثل هذه المحادثات في المستقبل المنظور، أكد بيسكوف، أنه لا توجد اتفاقات واضحة بشأن لقاء قمة بين الرئيسين، لكن موسكو وواشنطن تعلمان أن هناك حاجة إلى مواصلة الحوار على مختلف المستويات.

ويشار إلى أنه كانت قد جرت، يوم الجمعة الماضي، أول محادثة هاتفية بين الرئيسين بوتين وترمب في الأشهر الأخيرة، والتي تم تقييمها بشكل إيجابي في موسكو وواشنطن.

وعقد الرئيسان الروسي والأميركي أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 يوليو الماضي، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.