عاجل| ألمانيا: قرار تركيا بإعادة الانتخابات في إسطنبول "غير مفهوم"

اعتبرت ألمانيا، اليوم، أن قرار إعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول التركية "غير مفهوم"، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.
وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، قرر أمس إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول التي ألحقت هزيمة مؤلمة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك استجابة لمطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة التصويت في قرار أضر بالليرة ودفع المعارضة لاتهام الحكومة بأنها "ديكتاتورية" حسبما ذكرت رويترز.
وقرر المجلس إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول يوم 23 يونيو القادم. ووصف حزب الشعب الجمهوري، أقوى أحزاب المعارضة الذي فاز في التصويت الأصلي برئاسة بلدية إسطنبول كبرى مدن البلاد بفارق ضئيل، قرار المجلس بأنه "دكتاتورية صريحة".
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