مولود هاري وميغان.. تخمينات تتراوح بين 15 اسما

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المولود الجديد يعد السابع في ولاية العرش

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن اسم أحدث أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، إلا أن ذلك لم يوقف المعجبين من تخمين أحد الأسماء التي قد يفضلها هاري أو ميغان.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الطفل الجديد يعد السابع في ولاية العرش.

وأدى التأخر في إعلان اسم الأمير الجديد إلى تخمين البعض لما قد تطلقه ميغان على أول أطفالها، وهي التي تفضل إلى حد ما الخروج عن تقاليد العائلة المالكة، وبالتالي إطلاق اسم غير معتاد.

وأشار موقع "سكاي نيوز" إلى مجموعة من الأسامي الملكية التي قد يقع على أحداها الاختيار وهي: "ألكسندر، آرثر، جيمس، سبنسر، ألبرت، إدوارد، هنري، أوليفر، فيليب، كارلس، فرانسيس، غراي، توماس، هارفي، وميلو".

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وقال قصر بكنغهام إن الطفل، الذي لم يطلق عليه اسم بعد، ولد في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وبلغ وزنه 3.2 كيلوغرام، وإن الأم والطفل في صحة جيدة.

وقال الأمير هاري للصحفيين في وندسور غربي لندن، حيث يقيم الزوجان، وهو يبتسم: "ما تقوم به أي امرأة من هذا القبيل أمر أعجز عن فهمه، لكننا نشعر بسعادة غامرة وامتنان لكل الدعم الجميل من الجميع".

وأضاف: "أنه أمر مذهل رائع. أنا فخور تماما بزوجتي وبكل أب أو ولي أمر يقول إن طفلك مذهل. هذا الطفل جميل للغاية".

وحضر هاري حفيد الملكة إليزابيث الولادة، وكانت دوريا راغلاند والدة ميغان موجودة مع الزوجين في منزلهما.