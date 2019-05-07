شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تناقش مشروع موازنة وزارة الزراعة العام المالى الجديد 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثانى اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئات التابعة لها بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بحضور ممثلى وزارة الزراعة والهيئات الزراعية.

وبلغ اجمالي الاستخدمات بديوان عام الوزارة 2 مليار و162 مليونا و115 ألف جنيه مقابل مليار و677 مليونا و76 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2018/ 2019،

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وعرض مسئولي الهيئات الزراعية موازنتها حيث تتبع وزارة الزراعة هيئات " الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ومركز بحوث الصحراء وصندوق الموازنة الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق الأراضي الزراعية وصندوق تحسين الأقطان المصرية والهيئة العامة لمشروعات الصرف".

وعلق المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على عدم حضور وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، عن اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة، قائلا "عدم حضور الوزير الاجتماع يعنى أن مخصصات الوزارة بمشروع الموازنة كافية".