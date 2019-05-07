"الأعلى للإعلام" يدين الاعتداء على موقع صدى البلد ويتعهد باتخاذ إجراءات رادعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بكل الأشكال الاعتداء الذى تعرض له مقر موقع صدى البلد مساء أمس الأثنين، مشددا على أنه لا يجوز الاعتداء على الصحفيين مهما كانت المبررات.
وأكد المجلس فى بيان له أنه يتابع الموقف، ويتعهد بإتخاذ إجراءات رادعة لعدم تكرار الأمر فى ضوء نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة.
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