شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون عربية البرلمان" تفتح ملف تنشيط السياحة العلاجية بين مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اجتماعًا يوم الاثنين القادم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول الشأن المصرى العربى، ومنها المقدم من النائب حمدى عبد الوهاب، عن دائرة حلوان بشأن السياحة العلاجية بين مصر والدول العربية واستثمارها وتنشطيها لما لها من أهمية كبرى فى زيادة الدخل القومى المصرى.

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كما تناقش اللجنة فى ذات الاجتماع – طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عبد المقصود، عن دائرة ايتاى البارود وشبراخيت بالبحيرة، عدم الترويج لامكانيات مصر السياحية والطبية.

وأشار عبد المقصود، فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى أن مصر يمكن أن تكون وجه العرب الأولى للعلاج والاستفتاء لاسيما وأن القاهرة غنية بالامكانيات الطبية من مستشفيات بالإضافة إلى ما تتمتع به من تميز علمى واضح لأطبائها، وأيضا تميزها بالمياه الحارة والرمال الطبية فى معظم بقاعها مثل الواحات وسيناء وعيون حلوان.