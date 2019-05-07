لأول مرة.. نشر بنود صفقة القرن الرسمية

سمر صالح

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم، الثلاثاء، البنود الرسمية لصفقة القرن، لأول مرة بعد عرض وثيقة داخلية في وزارة الخارجية الإسرائيلية تشتمل على نص الاتفاقية.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة تبدأ بعبارة "هذه هي بنود صفقة القرن المقترحة من الإدارة الأمريكية"، واللافت للانتباه أن العديد من البنود والمواقف كانت وردت فعلا على لسان الفريق الأمريكي جاريد كوشنير وجرينبلات.

وتقول بنود الاتفاق إنه تم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحماس، على أن تقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية...