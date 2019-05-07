شقيق بوتفليقة ومديرا المخابرات قد يواجهون عقوبة الإعدام

أفاد المحامي عمار خبابة بأن "مستشار الرئيس السابق ​عبد العزيز بوتفليقة​ ​السعيد بوتفليقة​ والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات ​عثمان طرطاڤ​ المدعو بشير و​محمد مدين​ المدعو توفيق، يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد و​الإعدام​.

وعن سبب إحالة المتهمين على ​القضاء العسكري​، خاصة فيما يتعلق بالمستشار السابق ل​رئيس الجمهورية​، السعيد بوتفليقة، وهو طرف مدني، لفت خبابة إلى أن "الجهات القضائية العسكرية تنظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، إذ يحال عليها الفاعل الأصلي وشركاؤه"، مشيرًا إلى أن "المحاكم العسكرية تنظر في الأفعال التي ترتكب داخل المقرات العسكرية، ووجود طرف مدني في القضية إما أن يكون سببه ارتكاب جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني هو شخص ثالث قام بارتكاب الجرم أثناء تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين".

وكانت السلطات قد اعتقلت السعيد بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول والدفع باتجاه الفوضى.