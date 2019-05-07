"اوسيب لبنان": لا يجوز ادانة من يصوّب على الفساد والخلل بشكل موضوعي

أكّد الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان "​أوسيب​ لبنان" في بيان أن "الجسم الإعلامي في لبنان تلقى في الأمس القريب صدمة جديدة تمس إحدى أهم مقدساته وهي ​حرية التعبير​ والحق بالمطالبة بقضاء حرّ ونزيه، وذلك مع استدعاء الزميلة في ​صوت لبنان​ 100.5 نوال ليشع عبود للمثول أمام ​محكمة المطبوعات​ بسبب دعوى مرفوعة ضدها من قبل رئيس ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​فؤاد أيوب​، والتي تأتي على خلفية حلقة إذاعية منذ أشهر حول موضوع الجامعة اللبنانية ومشاكلها، خصوصاً تلك القضايا التي تتناول الحريات والحفاظ على المستويات الاكاديمية التي تشكل مفخرة التربية والثقافة اللبنانية، وقد طرحت خلالها سؤالًا على ضيوفها يتعلق بشهادة الدكتور أيوب".

وشدّد "أوسيب لبنان" على أنه يستنكر "بشدة ما تعرضت له الزميلة نوال ليشع عبود"، داعيًا "المعنيين إلى أوسع تضامن معها ومع حقوقها كإعلامية تقوم بواجبها في تقصي الحقائق وطرح الأسئلة التي يتداولها الرأي العام، حفاظًا على الحق العام والمصلحة الوطنية بعيدًا عن اي مصلحة خاصة، مع التأكيد على المبدأ القضائي الذي ينص على "لا يستقيم عدالة وقانونًا ادانة من يصوب على ​الفساد​ والخلل بشكل موضوعي" ومتجرد عن اي مصلحة خاصة".

وأشار الإتحاد إلى أنه يحيي "جهود الزميلة نوال ليشع عبود وكل الإعلاميبن في لبنان"، يؤكد "وقوفه إلى جانب الحق وحرية التعبير ويحذر من سياسة كم الأفواه التي يمارسها البعض ضد الجسم الإعلامي، كما يهيب ب​القضاء اللبناني​ الشريف أن يمارس واجبه في إحقاق الحق والحفاظ على الحريات والعدالة".