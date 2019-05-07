الكرملين: بوتين قد يلتقي وزير الخارجية الأميركي في سوتشي في 14 أيار

أكّد المتحدث باسم ​الكرملين​ ​ديمتري بيسكوف​ أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قد يجري محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في مدينة سوتشي بجنوب روسيا في 14 أيار"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن استبعاد أن يلتقي بومبيو بالرئيس الروسي".

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