أعلن نائب رئيسة الوزراء البريطانية ديفيد ليدينغتون أن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 أيار، بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية بين المعارضة والحكومة حول اتفاق بريكست.
ولفت الى أنه "نظراً للوقت القصير المتبقي، لن يكون ممكناً للأسف إنهاء عملية "بريكست" قبل الموعد المحدد قانونياً لانتخابات البرلمان الأوروبي".
وكانت رئيس الوزراء تيريزا ماي قد تحدثت عن عزمها إلغاء هذه الانتخابات في حال نجحت الحكومة بإقرار اتفاق للخروج قبل موعد الاقتراع.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيسة الحكومة البريطانية: لندن سنجري الانتخابات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.