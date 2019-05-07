نائب رئيسة الحكومة البريطانية: لندن سنجري الانتخابات الأوروبية

أعلن نائب رئيسة الوزراء البريطانية ديفيد ليدينغتون أن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 أيار، بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية بين المعارضة والحكومة حول اتفاق بريكست.

ولفت الى أنه "نظراً للوقت القصير المتبقي، لن يكون ممكناً للأسف إنهاء عملية "بريكست" قبل الموعد المحدد قانونياً لانتخابات البرلمان الأوروبي".

وكانت رئيس الوزراء تيريزا ماي قد تحدثت عن عزمها إلغاء هذه ​الانتخابات​ في حال نجحت الحكومة بإقرار اتفاق للخروج قبل موعد الاقتراع.