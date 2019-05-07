الجيش السوري يحرز تقدمًا كبيرًا في ريف حماة

أكّد الجيش السوري أنه بدأ "عملية عسكرية واسعة في ريف حماة الشمالي ردًا على استهداف التنظيمات الإرهابية المتواجدة المناطق الآمنة بالقذائف"، مشيرًا إلى أنه "استطاع أن يحرر ثلاث بلدات من سيطرة الجماعات الإرهابية التي هرب عناصرها أمام تقدم الجيش تاركين خلفهم عتادًا وقتلى".
ولفتت وكالة "سبوتنيك" إلى أن "الجيش بدأ العملية بقصف صاروخي ومدفعي كثيف إضافة إلى عشرات الغارات للطيران الحربي الروسي والسوري على مواقع الإرهابيين ما أدى إلى تدمير مقراتهم وضرب خطوط إمدادهم وتحصيناتهم، الأمر الذي دفعهم إلى الفرار وتقدم الجيش على محور الصقيلبية- قلعة المضيق باتجاه تل عثمان ومزارع البانة".
وبخصوص شمال اللاذقية أكد الجيش أن "الوضع هادئ نسبيًا هناك لكن الجيش السوري على أهبة الاستعداد لأي تطور أو مواجهة يمكن أن يبدأ بها تنظيم "الحزب التركستاني" الإرهابي النشط في شمال اللاذقية وجسر الشغور وريفها لاسيما وأنه يعزز مواقعه ربما لهجوم محتمل".
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