النشرة: الجيش السوري واصل عمليته العسكرية الواسعة على ارياف حماه وادلب وحلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ واصل عمليته العسكرية الواسعة ضد ​الجماعات المسلحة​ وكثف قصفه على ارياف حماه وادلب وحلب واستهدف عبر سلاحي المدفعية و​الصواريخ​ تحركات معادية للمجموعات المسلحة على محور قرية الزكاة ومدينة كفرزيتا ب​ريف حماه​ الشمالي وقرية ديرسنبل غربا، كما شن عشرات الغارات استهدف فيها مواقع تنظيم "​جبهة النصرة​" في قريتي النهر الأبيض و مرج الزهور بمحيط ​جسر الشغور​ وقرية كنيسة نخلة ب​ريف ادلب​ الغربي ومحاور تحرك النصرة في قرية ​رأس العين​ بالريف الشرقي ومحيط قرى كنصفرة و الفطيرة وجبالا والحامدية ومعرة حرمة و​معرة النعمان​ وإحسم و ترملا وبلدات معرة ماتر وجبالا و البارة و كفرسجنة الشيخ مصطفى بالريف الجنوبي وامتدت الاستهداف ليشمل مواقع المسلحين في مناطق جنوب وغرب حلب حيث استهدفت المقاتلات الحربية تحركات الفصائل المسلحة في قرية رسم العيس ومحيط بلدة خان العسل و كفرناها و محيط بلدة جزرايا جنوبا موقعا قتلى وجرحى في صفوف المسلحين كما تمكن من تدمير عتاد واليات تابعة لهم".

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