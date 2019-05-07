نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الرئاسة الفرنيسية تأكيده انه "تم إبلاغ ​إيران​ بضرورة عدم انتهاك ​الاتفاق النووي​". وأكد المصدر ان "باريس تأمل من طهران بعدم اتخاذ قرار تقويض الاتفاق النووي"، مشيرا الى ان "أوروبا ستضطر إلى فرض عقوبات إذا تراجعت إيران عن أجزاء من الاتفاق النووي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر فرنسي لرويترز: تم إبلاغ إيران بضرورة عدم انتهاك الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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