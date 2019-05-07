الجراح: موضوع العسكريين والأمنيين في الموازنة يجب أن يُدرس كسلّة واحدة

لفت وزير الإعلام ​جمال الجراح​، بعد انتهاء الجلسة السادسة ل​مجلس الوزراء​ لمناقشة مشروع ​الموازنة​ العامة لعام 2019، إلى "أنّنا سنطلب بعض المعطيات والأرقام من "​مصرف لبنان​" والأجهزة العسكرية لندرسها غدًا، ونتّخذ قرارات ببعض البنود الّتي أجّلنا البحث فيها"، مبيّنًا "أنّنا قد ننتهي من مناقشة الموازنة الجمعة".

وأوضح أنّ "غدًا سيتمّ الانتهاء من البنود القانونية، والخميس سيتمّ الدخول في الأرقام"، مؤكّدًا أنّ "الأمور جيّدة والنقاش مسؤول وبالأرقام". وشدّد على أنّ "موضوع العسكريين والأمنيين في الموازنة يجب أن يدرس كسلّة واحدة".

وأعلن الجراح أنّ "قريبًا سنُعلن كلّ القرارات الّتي توصّلنا إليها، وهناك جو إيجابي بشأن تخفيض رواتب السلطات العامة".