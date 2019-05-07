أكّد المكتب الإعلامي للصرح البطريركي في بكركي، على أنّ "المشهد الحاصل اليوم في منطقة المنصورية- المتن أثار استياء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، شاجبًا كلّ أشكال العنف الحاصل بين القوى الأمنية والأهالي الّذين اعترضوا على تنفيذ قرار إداري يعتبروه مضرًّا بسلامتهم وبصحّتهم وصحّة أبنائهم. واعتبر أنّ ما حصل يخرج عن تقاليدنا اللبنانية وأصول الديمقراطية".
وأوضح المكتب في بيان، أنّ "البطريرك الراعي يطالب الجهات الرسمية المعنيّة بالأمر، وفي طليعتها وزارة الطاقة والمياه، بوجوب التهدئة مع الأهالي واحترام هواجسهم المشروعة، والذهاب إلى حلّ يراعي المعايير الدولية اللازمة للسلامة العامة، وبالتالي عدم فرض الأمر بالقوة بل إمّا باقناعهم بالإثبات العلمي بعدم وجود ضرر وخطورة، وإمّا بتحقيق رغبة المعترضين؛ وفي كلا الحالين يقتضي الأمر الجلوس إلى طاولة نقاش علمي وتقني بهدوء وموضوعية".
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي شجب أعمال العنف بالمنصورية: للتهدئة والذهاب إلى حل يراعي معايير السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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