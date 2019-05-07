زياد أسود: وزارة المالية بلا رؤية والسرقة مستمرة

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​وزارة المالية​ بلا رؤية، تحسم 100 مليار من أصل 750 مليارللجمعيات الوهمية و تدعي الإنجاز الانقاذي للمالية العامة واضح ان السرقة مستمرة على 650 مليار، وزير الفوضى".

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