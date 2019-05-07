الداخلية العراقية: 20 فرقة أخمدت حريقا في مبنى تجاري ببغداد

أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن أن "20 فرقة من الدفاع المدني العراقي شاركت بإخماد حريق نشب في مبنى تجاري، يحتوي مخازن عطور وكماليات السيارات في منطقة السنك، وسط العاصمة بغداد"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد خسائر بشرية".
ويذكر أن "سوق السنك يعتبر من أشهر أسواق بغداد في بيع قطع غيار لمختلف أنواع السيارات".
وتجدر الإشارة إلى أن النيران تنشب بين الحين والآخر في دوائر ومستشفيات وأسواق ما بين العاصمة ومحافظات أخرى، ترجع أسبابها غالبًا إلى تماس كهربائي، ولعل أشهر الحرائق التي شهدتها البلاد، هو الحريق في مخازن صناديق الاقتراع للانتخابات التي جرت في 12 أيار العام الماضي، وإثره احترقت أصوات الناخبين وسط بغداد.
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