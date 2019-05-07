سلّم وزير الخارجية ​جبران باسيل​ السفير ​الامارات​ي في ​بيروت​ ​حمد الشامسي​ رسالة موجهة إلى نظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بحلول ​شهر رمضان​ وتمنى عليه وعلى رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إصدار عفو خاص عن الموقوفين اللبنانيين الثمانية في ​الإمارات​ إضافة إلى المحكومين الثلاثة.

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل سلم الشامسي رسالة تمنى خلالها إصدار عفو عن الموقوفين اللبنانيين بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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