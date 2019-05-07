قيومجيان استنكر طريقة تعامل القوى الأمنية بالمنصورية مع المواطنين: حق التظاهر مقدس

شدّد وزير الشرون الإجتماعية ريشارد قيومجيان، على "أنّني أستنكر وأرفض بشدّة طريقة تعامل القوى الأمنية في المنصورية اليوم مع المواطنين ومع النائب الياس حنكش، وأقف إلى جانبه".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "حقّ الناس بالتظاهر والتعبير عن الرأي والموقف مقدّس بالنسبة لنا. تفاوضوا مع الناس وأقنعوهم بعيدًا عن القمع الوحشي".
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