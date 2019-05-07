قيومجيان استنكر طريقة تعامل القوى الأمنية بالمنصورية مع المواطنين: حق التظاهر مقدس

شدّد وزير الشرون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​، على "أنّني أستنكر وأرفض بشدّة طريقة تعامل ​القوى الأمنية​ في ​المنصورية​ اليوم مع المواطنين ومع النائب ​الياس حنكش​، وأقف إلى جانبه".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "حقّ الناس بالتظاهر والتعبير عن الرأي والموقف مقدّس بالنسبة لنا. تفاوضوا مع الناس وأقنعوهم بعيدًا عن القمع الوحشي".