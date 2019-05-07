كركي طلب استقبال المرضى المضمونين وإجراء المعاملات لاحقا

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ تعميما حمل الرقم 1686 تاريخ 7 من الجاري، طلب بموجبه من "المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق استقبال المرضى المضمونين والمستفيدين معهم واجراء الاعمال الطبية اللازمة لهم التي تستدعي الموافقات المسبقة والموافقات الخاصة، على ان يقوم اصحاب العلاقة بإجراء المعاملات اللازمة والموافقات اللاحقة على سبيل التسوية فور انتظام العمل في الصندوق".

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