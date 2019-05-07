سعد تلقى اتصالاً من جبق بشأن معالجة أوضاع مستشفى صيدا الحكومي

تلقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد اتصالاً هاتفيًا من وزير الصحة جميل جبق جرى خلاله البحث في معالجة أوضاع مستشفى صيدا الحكومي الإدارية، بالإضافة إلى النقص في المواد والتجهيزات الطبية، وفضلاً عن تأمين الرواتب المتأخرة للموظفين.

كما جرى التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع المستشفى بالنظر لأهميتها البالغة بالنسبة للمواطنين، والتواصل مع اللجنة الممثلة للموظفين ودفع رواتبهم المستحقة لانقاذهم من الضائقة المعيشية التي يعانون منها.