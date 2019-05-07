NBN: مجلس الوزراء يوافق على حسم 50 في المئة من رواتب السلطات العامة

أفادت قناة الـ"NBN" أن "مجلس الوزراء وافق على حسم 50 في المئة من رواتب السلطات العامة، أي من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين".
من جهة اخرى اعلن وزير الاعلام جمال الجراح أنّ "قريبًا سنُعلن كلّ القرارات الّتي توصّلنا إليها، وهناك جو إيجابي بشأن تخفيض رواتب السلطات العامة".
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