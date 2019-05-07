لبنان القوي: ذاهبون لاصلاح مالي اقتصادي ولا احد يريد النيل من الموظفين والعسكر

لفت أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ خلال تلاوته بيان التكتل بعد اجتماعه الاسبوعي إلى "اننا نطالب في نقاشات ​الحكومة​ بالربط بين اصلاح ​الموازنة​ واصلاح ​الاقتصاد​ وتصوير المسألة انها مجرد ارقام في غير محلّها فالمبدا العام هو الاصلاح البنيوي"، مشيراً إلى أن "المطلوب المحافظة على انتاجية ​القطاع الخاص​ في الرؤية الاقتصادية فنريد تنمية الاقتصاد والحفاظ على انتاجية المؤسسات وتأمين الايرادات".

وأكد أنه "يجب اخذ الحسابات المالية بعين الاعتبار فالاصلاح الفعلي يعني الحسابات المالية عن السنوات الماضية ولا يمكن القبول بالاستلشاء لأن المسألة اساسية"، مشيراً إلى أنه "لدينا الكصير من الافكار التي طرحت خلال اجتماع التكتل ولدينا رؤية اقتصادية عن أبواب الايرادات وسنطرح اقتراحات جدّية لتمويل الاسكان للشباب اللبناني وسنطرحها على طاولة ​مجلس الوزراء​ و​مجلس النواب​ قريبا".

وشدد على "اننا ذاهبون الى اصلاح مالي ورؤيوي اقتصادي ولا احد يريد النيل من الموظفين والعسكر".