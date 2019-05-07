أعلن عضو ​المجلس الدستوري​ القاضي ​صلاح مخيبر​، في حديث مع "​النشرة​"، أنه "ليس الشخص الذي يظهر في أحد المقاطع المصورة بموقف حاد ومرفوض ومستنكر خلال الاعتراض على مد ​خطوط التوتر العالي​ في منطقة المنصورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر القاضي مخيبر ينفي للنشرة أن يكون الشخص الذي ظهر بفيديو الاعتراضات بالمنصورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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