بو عاصي التقى راعي أبرشية مار مارون في مونتريال خلال زيارته الى كندا

بدأ عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ زيارته الى كندا من مونتريال حيث التقى راعي أبرشية ​مار مارون​ المطران بول ​مروان تابت​ بحضور النقيب السابق للمحامين في ​بيروت​ والرئيس السابق للرابطة المارونية انطوان كليموس وشخصيات اجتماعية وممثلين عن الاحزاب اللبنانية في مونتريال.

وشكر بو عاصي المطران تابت على استقباله وتطرق الى الوضع في لبنان ومقاربة حزب "القوات اللبنانبة" للمشاكل التي يعاني منها المواطن.

بدوره، اثنى المطران تابت على "الجهود التي تقوم بها "​القوات اللبنانية​" في مجلسي النواب والوزراء وعلى شفافية وزرائها ونوابها"، منوها بـ"الدور الريادي الذي يلعبه مركز "القوات" في مونتريال".

كما زار بو عاصي دير ​مار انطونيوس الكبير​ في مونتريال التابع للرهبانية اللبنانية المارونية حيث التقى الاب ​مروان عيسى​ وجال في أرجاء الدير، متوقفا عند مزار قديسي الرهبنة شربل، رفقا، الحرديني واسطفان.

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وشارك والوفد المرافق في القداس الذي اقيم في ​كاتدرائية مار مارون​ في مونتريال وترأسه تابت وعاونه راعي ابرشية ​اللاذقية​ المطران ​الياس سليمان​ والاب شربل جعجع.

وكان قنصل لبنان العام في مونتريال طوني عيد اولم على شرف بو عاصي بحضور المطرانين تابت وسليمان والنقيب كليموس، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة في لبنان ودور قنصلية لبنان العامة في المدينة. ونوه عيد بدور مركز القوات في مونتريال والدعم اللامحدود الذي يقدمه للقنصلية.

كذلك قام بو عاصي بتوزيع بطاقات الإنتساب الى القواتيين في المركز الجديد في مدينة كيبيك وفي مركز مونتريال.