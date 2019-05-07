نقابة مستوردي السيارات: من غير المقبول وتحت اي حجة اقفال مرفأ بيروت

أكد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي رفضه للاضراب الذي نفذته نقابة عمال مرفأ بيروت والتي أوقفت العمل بالمرفأ وشلت مصالح الناس والبلد. وراى قزي في بيان له انه "من غير المقبول وتحت اي حجة مهما كانت، اقفال مرفأ بيروت والحاق الضرر بمصالح الناس وتكبيد مستوردي السيارات خسائر بالملايين وحرمان خزينة الدولة من ايرادات هي بأمس الحاجة اليها"، مشيرا الى ان "نقابة مستوردي السيارات المستعملة ستقوم بخطوات تصعيدية خصوصا التظاهر أمام المرفأ رفضا لهذه الاعمال غير المسؤولة وغير المبررة".

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