رئيس الوزراء الإيطالي يتطلع إلى إجراء لقاء قريب مع الجنرال الليبي حفتر

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إنه يسعى للقاء الجنرال خليفة حفتر ، قائد الجيش الوطني الليبي، في القريب العاجل، وذلك بعد أن استقبل صباح اليوم بمقر الحكومة في روما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وقال كونتي- في تصريح أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية: "تحدثت اليوم مع السراج.. وأنا على ثقة من كوني سوف ألتقي بصورة مباشرة مع الجنرال حفتر قريبًا".