رئيس الوزراء الإيطالي يتطلع إلى إجراء لقاء قريب مع الجنرال الليبي حفتر

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ):
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إنه يسعى للقاء الجنرال خليفة حفتر ، قائد الجيش الوطني الليبي، في القريب العاجل، وذلك بعد أن استقبل صباح اليوم بمقر الحكومة في روما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.
وقال كونتي- في تصريح أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية: "تحدثت اليوم مع السراج.. وأنا على ثقة من كوني سوف ألتقي بصورة مباشرة مع الجنرال حفتر قريبًا".
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