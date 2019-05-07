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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إجراء الكشف الطبي المجاني لـ470 حالة مرضية، من غير القادرين من أبناء المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي وفرع إحدى الجمعيات الأهلية بالشرقية.
وتابع محافظ الشرقية أن ذلك يأتي تنفيذًا لمبادرة صندوق "تحيا مصر" تحت شعار "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار.
وأوضح المحافظ، أن الحملة تمت بمبنى مجمع الأسرة والطفولة بقرية "شيبة" بمركز الزقازيق، حيث تم توفير وسائل مواصلات لنقل الحالات من وإلي محل إقامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف على 470 حالة مرضية ضمن مبادرة "نور حياة" في الشرقية - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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