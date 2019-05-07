بعد اعتراض طارق شوقي.. كيف تطور الإنفاق على التعليم في 5 سنوات؟ (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والصادر عن وزارة المالية، أن الحكومة خصصت 132 مليار جنيه للإنفاق على التعليم خلال العام المقبل، الذي يبدأ في يوليو، بزيادة 14% عن ما خصصته في العام الجاري.

ويرصد الخليج 365 تطور إنفاق الحكومة على قطاع التعليم خلال آخر 5 سنوات تنتهي بالعام المالي المقبل، وفقا لبيانات وزارة المالية، عبر الإنفوجرافيك التالي.

وكان محمد معيط، وزير المالية، قال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء،إن الحكومة لن تتأخر عن تلبية احتياجات وزارة التعليم، وأنه سيتم التوصل لاتفاق مع وزارة التعليم، وذلك على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخرا حول مخصصات التعليم في موازنة العام المقبل.

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وأضاف الوزير: "نحن حكومة واحدة وسنوفر كل التمويل الذي يحتاجه قطاع التعليم لأن تطوير هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة".

وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلق تحذيرات شديدة اللهجة أمس من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة.

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس: "لو مخدناش إللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".

ويشمل الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم، التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير في مجال التعليم.

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