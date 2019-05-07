صور| وكيل "ري الوادي الجديد": نتابع مخزون المياه الجوفية والتشغيل الأمثل للآبار

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، متابعة الخزان الجوفي وقياس التصرفات والتشغيل الأمثل للآبار للحفاظ على المياه لتوفيرها للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال المرور الميداني على إدارت الميكانيكا والكهرباء والمياه الجوفية بالداخلة، حيث تفقد ورش الصيانة والمعدات والأوناش التي وعد بتوفير الاعتماد المالية لإصلاحها ورفع كفاءتها.

واستمع وكيل الوزارة، لمشكلات العاملين ومعوقات العمل، كما تفقد أحوال الاستراحات ووعد باستكمال النواقص بها وتحسين أحوالها.

وأكد "منصور"، أن الوزارة تستكمل خطة تركيب محطات طاقة شمسية لأبار الري الزراعية وذلك بديلا للكهرباء بهدف رشيد الطاقة وتخفيف النفقات، مشيرا إلى أن محطات الطاقة الشمسية عمرها الافتراضي 25 عاما وتوفر ملايين الجنيهات تنفقها الري سنويا كمصروفات تشغيل.