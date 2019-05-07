محافظ الشرقية: تركيب خطوط طرد صرف صحي جديدة في الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال حفر وتركيب خطوط الطرد لمياه الصرف الصحي بمدينة الزقازيق، موضحًا أنه تم الانتهاء من توصيل الخطوط بطول 9.5 كيلو متر، من إجمالي 11 كيلو مترًا.

المحافظ أشار في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطوط الجديدة تبدأ من محطة رفع غرب الزقازيق، بجوار مستشفى "التيسير" مرورًا بطريق "الزقازيق – المنصورة" وشوارع "الغشام" و"السلام"، وطرق "الزقازيق – ميت غمر"، وإمتداد "بحر مويس" ومصنع "بروتكس"، وصولًا إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية "العصلوجي".

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من تنفيذ أعمال الحفر والتركيب، ربط قرى "كفر الحمام – مشتول القاضي – كفر الحصر – بنايوس" بمحطة رفع غرب الزقازيق، نتيجة لتدفقات مياه الصرف الصحى المتزايدة التي تواجهها محطة الرفع ونقلها إلى معالجة الصرف الصحي بالعصلوجي.