الدولار يرتفع في قناة السويس ويتراجع في التجاري الدولي مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، بينما تراجع سعره في التجاري الدولي، فيما استقر سعره في 7 بنوك أخرى.
وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.
وخفض البنك التجاري الدولي سعر الدولار إلى 17.08 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع، مقابل 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء و 17.22 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.
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