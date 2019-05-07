وكيل تموين كفر الشيخ: توريد 39 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الثلاثاء، توريد 39 ألفًا و971 طن و618 كيلو جرام قمح، بشون وصوامع كفر الشيخ، منذ بداية استلام الأقماح في 15 أبريل وحتى اليوم.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن استلام الأقماح يكون من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال إن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ، وجرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشاكل وفقًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.