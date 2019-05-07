محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلن المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الثلاثاء، توريد 39 ألفًا و971 طن و618 كيلو جرام قمح، بشون وصوامع كفر الشيخ، منذ بداية استلام الأقماح في 15 أبريل وحتى اليوم.
وأكد مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن استلام الأقماح يكون من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
وقال إن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ، وجرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشاكل وفقًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل تموين كفر الشيخ: توريد 39 ألف طن قمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.